Balti riigi siseministrite iga-aastasel kohtumisel oligi tänavu üks olulisemaid teemasid välispiiri valve, sest tegemist on ühtlasi Euroopa Liidu välispiiriga. Ministrid arutasid piirivalvele ühtsete standardite kehtestamist ja võimalusi regiooni sees rohkem ühiselt tegutseda, et hõlbustada koostööd välispartneritega nagu näiteks USA.

Eesti, Läti ja Leedu siseministrid leidsid Vilniuses täna toimunud arutelul, et Schengeni ala säilib vaid tugeva välispiiriga, mille valvamisel on oluline roll Balti riikidel. Tänavu möödub kümme aastat Balti riikide liitumisest ühise vaba liikumise ruumi ehk Schengeni alaga.

“Ka minu eelmisel nädalal Washingtonis toimunud kohtumisel USA asesiseministri Elaine Duke’iga käis vestlusest korduvalt läbi, et USA on valmis meid piiri kaitsel igati toetama, eriti kui tegutseme ühtse regioonina,” märkis siseminister Andres Anvelt. Anvelt kinnitas ka toetust Bulgaaria ja Rumeenia liitumisele Schengeni alaga, mis pole ikka veel toimunud hoolimata sellest, et mõlemad riigid on kõik liitumiseks vajalikud tingimused täitnud.