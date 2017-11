Ma tean, mida te tunnete, kui mu loopealkirja loete. Olles ahistamisteemal tööl, kodus ja puhkehetkedel poolteist kuud mõtteid vahetanud - jah, nii palju on möödas päevast, mil New York Times avaldas superprodutsent Harvey Weinsteini pika paturegistri esimese osa - tean, et eestlased tunnevad ahistamisjuttudest tüdimust.

Teema pole ammendunud

Te arvate, et ahistamissüüdistused on läinud üle piiri, et inimesi süüdistatakse kampaania korras ja ahistaja silti kleebiakse inimestele külge meelevaldselt. Te küsite, miks ei räägita meestest, keda samuti ahistatakse. Te muretsete, et tavapärane vaba suhtlemine töökohal võib tulevikus osutuda millekski, mille eest pannakse vangi. Olen ka kuulnud, et juba ahistamisteema kajastamine ahistab inimesi.

Arvan, et teil pole õigus. Olen seda teemat kõrgendatud tähelepanuga jälginud. Meie hirmudel pole reaalsusega kokkupuudet. Suur enamus ahistajaid, kellest te olete lugenud, on uskumatud põrsad, kellele esitatud süüdistustes ma absoluutselt ei kahtle. Ja ma ei kahtle ka selles, et nende ohvrid, kes nüüd, mõni neist aastakümneid hiljem, oma kogemustest räägivad, on siiani juhtunust väga häiritud.