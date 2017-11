Turvafirma USS Security juhatuse liige Raul Parusk sõnas kommentaariks eilsele meedias jagatud videole, kus USSi turvamees ühissõidukist lahkuma keeldunud isiku trammist välja tõstis, et firma peab üle vaatama, kuidas käituda juhtudel, kui väljakutsele saab reageerida vaid üks patrull.

"Tavaliselt me reageerime kahe patrulliga, et isik välja tõsta. Kuna antud juhul sai välja tulla üks patrull, siis kahjuks läks väljatõstmine sellisel viisil, mis ilmselgelt ei olnud õige. Me ei saa töötajale etteheiteid teha, aga peaksime oma reeglid üle vaatama, kuidas me selliste juhtudel käitume. Kui inimene keeldub ühissõidukist väljumast, peaksime ta välja tõstma sellisel juhul, et kui saame seda kahe inimesega teha," selgitas Parusk ning lisas, et politsei on algatanud menetluse, tegemaks kindlaks, kas turvatöötaja käitus õigesti.

Vastavalt Tallinna Linnatranspordi ASi ja AS USS Securtiy vahel sõlmitud kokkuleppele, saab ühistranspordi eeskirja rikkujatele transpordiamet välja kutsuda USSi patrulli, et rikkujad trammist või teistest ühissõidukitest välja tõsta.

"Antud juhul kutsus trammijuht meie patrulli välja Balti Jaama peatuses. Enamasti need sõitjad, keda vaja välja toimetada, on meie patrullidele ja trammijuhtidele tuttavad ja korduvad inimesed." rääkis Parusk. Kohale kutsutud patrull peab tegutsema kiiresti, sest isiku väljatoimetamiseks on ette nähtud teatud aeg. "Trammidel on graafik ja nad ei saa lõpmatuseni samas peatuses seista," rääkis Parusk.