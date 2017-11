MÄLUMÄNG | Täna on kodanikupäev! Vaata, kui palju tead Eesti lähiajaloost!

Pühapäeval on kodanikupäev, niisiis korraldab Integratsiooni Sihtasutus välja põneva mälumängu! Vasta küsimustele ja saad teada, kui suured on sinu teadmised Eesti ajaloost. Sealhulgas puudutavad paljud küsimused Eesti lähiajalugu.

On nii turvaline ja harjumuspärane haarata telefoni järele ja guugeldada, kui on vaja midagi välja uurida. Kodanikupäeva viktoriini küsimused on koostatud aga nii nutikalt, et lihtlabaselt guugeldades neile vastust ei leia. Vaata, kui paljuks oled võimeline ilma Google-päästerõngata.

Küsimuste koostajad on kõvasti vaeva näinud, et kokku panna põnev viktoriin. Eesti ühiskonna kohta on tohutult informatsiooni, igal aastal lisandub uusi fakte. 15 aastat on koostatud kodanikupäeva viktoriinile küsimustikke ning senini pole küsimused kordunud.

Kogu kodanikupäeva e-viktoriin koosneb 50 küsimusest. Lahendamiseks kliki SIIA ja vali "Kodanikupäev kõigile eesti keeles".