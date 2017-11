Homme on kadirpäev ja see tähendab, et täna õhtul tuleb kodudesse varuda hunnikutes maiustusi, sest ilmselt ilmuvad uste taha kadrisandid, kes tahavad pererahvale laulda ja tantsida.

Üks Eesti kuulsamaid Karisid, tänavu Eesti muusikaauhindade jagamisel aasta naisartisti tiitliga pärjatud Kadri Voorand näitab Õhtulehele, kuidas tema koos Andre Maakeriga kadrijooksuks harjutab. Seda, kelle ukselävelt nad täna maskeerununa sisse astuvad, ei tea veel keegi.

Eile, neljapäeval, andsid Kadri ja Andre kontserdi ArtDepoos, kus esitati sel aastal ainsat korda elusas esituses Kadri Voorandi laule, mis kõlasid viimasel noorte laulupeol.