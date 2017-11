Eile õhtul esitles Muhu saarelt pärit krimikirjanik Katrin Pauts raamatupoes Rahva Raamat oma järjekorras juba kolmandat mõrvamüsteeriumi "Öömees". Tegu on uue krimisarja esimese raamatuga.

Pauts on Õhtulehele rääkinud, et oma eelmise romaani „Tulekandja“ esimene versioon valmis tal vaid viie päevaga. "Kui mul on tuju ja hoog sees, võin kirjutada 48 tundi järjest. Ma isegi ei saa aru, et ma olen magamata. Raamat peabki hooga välja jooksma, siis ta on õige. Kui ma pean vägistama ja pingutama ja kirjutama kaks lehekülge päevas, siis järelikult ma pole õiget teemat leidnud või see ei käivita mind. Siis tulebki leida teema, mida suudad uhada 100 000 tähemärki päevas."