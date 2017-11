"Kirbukates käies hoiad raha kokku ning lisaks on suurem valik kui poes. Kõik ei osta ju riideid Stockmannist, paljud asjad pärinevad näiteks USA-st või Austraaliast. Kirbukate valik on tohutu, ainuüksi Tallinna Sarapuu kirbukas on müügil umbes 25 000 toodet," räägib Sarapuu kirbuka peremees Edvin Luha.

Luha kinnitab, et kirbukad on võetud klientide poolt hästi vastu. Seda tõestab ka fakt, et Tartus ülipopulaarseks osutunud Sarapuu kirbukas avati ligi aasta tagasi ka Tallinnas. Veelgi enam, Luha leiab, et Eestis on kirbukatele jätkuvalt ruumi.

Mis siis teeb kirbuturud nii populaarseks? Edvin Luha hinnangul on kirbukad paljude jaoks elustiil. "Meil käib müümas ja ostmas nii keskklassi inimesi kui ka üsna rikkaid. Eks naisterahvad armastavad ju ostelda ning ühel hetkel on asju nii palju, et need on vaja teistpidi realiseerida ja müüki panna,“ jutustab Luha. Kui kümmekond aastat tagasi ei peetud eriti lugu taaskasutusest, siis nüüd on see üsna kuum teema. "Kirbukates käivad teadlikud inimesed,“ sõnab ta.

Luha lisab sedagi, et kirbukates ringi vaadates võib leida ka tuntud brändide asju võrdlemisi soodsa hinnaga. Näiteks sai ta ise Sarapuu kirbukast Guess Marciano ülikonna 40 euroga. Poes oleks see maksnud vähemalt 400 eurot.

Sarapuu kirbukas müüvad oma kraami ka sellised tuntud inimesed nagu bravuuritar Anu Saagim, näitlejatar Grete Klein, blogija Paljas Porgand ja Sky Plusi hommikuprogramm.

Kuidas Sarapuu kirbukas töötab?

Inimene rendib müügiboksi ning olenevalt kauba kogusest võib valida suurema või väiksema. Asjade müükipanekuks kõik vajaliku (riidepuud, hinnasildid ning nende kinnitused ja piiramatus koguses turvaelemente) saab kirbuturu käest. Klient toob asjad kirbukale, asjad pannakse müüki ning asjade omanik saab kogu tulu täies ulatuses endale!

Müüki oodatakse nii meeste, naiste kui laste riideid ja jalanõusid ning lisaks kõike muud, mis kodus enam kasutust ei leia: nõud, raamatud, ehted, elektroonika, tööriistad, jalgrattad, lastevankrid jpm.



Boksirendi hinnad:



Väike boks (u. 60 cm lai) - 12 €/nädal ja 40 €/4nädalat

Keskmine boks (u. 85 cm lai) - 15 €/nädal ja 50€/4 nädalat

Suur boks (u. 1 m lai) - 17 €/nädal ja 60 €/4 nädalat

Kui ise boksi rentida ei soovi, siis on Sarapuu kirbukas suurepärane võimalus täiendada oma garderoobi esemetega, mida tavapoodidest ei leia. Boonusena on ka soodsamad hinnad!

Sarapuu kirbukal on mõnus mängutuba lastele ning väike kohvikunurk, kus saab kohvi või teed nautida ning jalga puhata!



Tule ka sünnipäevapeole! Sarapuu kirbukas saab aastaseks ning sel puhul peetakse laupäeval, 9. detsembril sünnipäeva. Pakutakse suupisted ning kohaolijate vahel loositakse välja kinkekotte ja kinkekaarte!

Sarapuu kirbukas asub Tallinnas aadressil Juurdeveo 26 ja Tartu aadressil Sarapuu 1.

Et saaksid aimu, mida põnevat leidub Sarapuu kirbukas, siis vaata meeleolukat galeriid!