Tabasid mehe end petmast. Olgu afäär emotsionaalne või füüsiline - see teeb alati haiget ja suhtele kahju. Tunned, et kõik on lagunemas, aga ometigi armastad ju teda ikka... Mida teha?

Sa võid tunda end lootusetuna ega tea, mida teha edasi, kirjutab Your Tango. Võta enesele aega, et selgusele jõuda. Kui emotsioonid on lahtunud ja pea selgem, siis on aeg mehega kokku saada ja proovida suhet päästa. Esiti näib see ehk võimatuna, kuid tõeliselt soovides ja panustades - kõik on võimalik!

Truudusetus pole kunagi kerge asi, millega hakkama saada. Kuid ühiselt on see teil siiski võimalik.