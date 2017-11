Kuu aega tagasi ründas Jõelähtme vallas Saha külas koer lambakarja. Karja omanik lasi koera maha, kuid rünnak oli nii tõsine, et kogu kari, 14 lammast, tuli hädatapu korras hukata. Kuigi koer oli registreerimata, leiti koostöös politseiga koera omanik üles, kes oli pikema jututa nõus koera tehtud kahju kinni maksma.

Kui lammaste omanik Alar Sepp 24. oktoobril õhtupoolikul koju saabus, nägi ta juba eemalt, et üks lammas lebas liikumatult teisel pool karjaaeda. Kui ta lähemale läks, selgus, et lammas oli kellegi poolt nii kõvasti taguotsast pureda saanud, et jalgu enam alla võtta ei suutnud.

Samal ajal saabus koju ka Sepa abikaasa, kellele avanes veelgi õõvastavam vaatepilt. „Nii hoov kui ka karjamaa olid kõikjal täis lambavilla ja paari kaupa puretud lambaid. Kellel kõri läbi näritud, kelle jalad puremisjälgedega. Ja mis peamine, ühe lamba kallal tegutses veel tundmatu koer,“ rääkis Alar Sepp, kes haaras hävitustööd nähes oma registreeritud tulirelva ning lasi koera maha. Nagu hiljem selgus, oli tegu saksa jahiterjeriga.

Alar Sepa sõnul oli koera omanik, 60ndates meesterahvas, kuuldust väga ehmunud ning nõus kohe koera tehtud kahju tasuma.

