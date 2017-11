Saudi Araabiast Jubbah´st ja Shuwaymisest leitud joonised on tõenäoliselt vanimad säilinud koerakujutised. Nende täpse vanuse kindlaks tegemisega näevad uurijad veel vaeva, kuid praegu arvatakse, et pildid pärinevad 8000-9000 aasta tagusest ajast.

Siiani oli teada, et vanimad koerakujutised pärinevad Iraanist. Umbes 8000 aasta vanustele nõudele on maalitud pärsia hurda ehk saluki moodi koerad.

Ajakirjas Journal of Anthropological Archaeology ilmunud artikli autorid on veendunud, et Saudi Araabia kaljujoonised on Iraanist leitud koerapiltidega keraamikast vanemad.

Kaljujoonistel on koeri kujutatud koos inimestega jahti pidamas ning osa penisid on ka rihma otsas. Seni vanim kujutis lõa otsast olevast koerast pärineb Egiptusest ja on umbes 5500 aasta vanune.