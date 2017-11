Sel nädalal on kolmel Tallinna loomaaias elaval jääkarul sünnipäevad: Nora ja Nord on sündinud 24. novembril ning Aron 26. novembril. Kuna sünnipäevad on lähestikku, tähistatakse neid koos pühapäeval, 26. novembril.

Schönbrunni loomaaias sündinud jääkaruisa Nord sai 16-aastaseks, tema järglased jääkarutüdruk Nora ning jääkarupoiss Aron vastavalt nelja-aastaseks ning aastaseks. Sünnipäeva puhul saavad jääkarud kingitusi ning loomaaiakülalistele kõnelevad neist Aleksei Turovski ja Anne Saluneem.

Pidupäev on seda erilisem, et detsembri algul kolib Nora Tallinnast ära oma uude koju Schönbrunni loomaaeda. Isakaru Nord aga tuuakse esimesel võimalusel loomaaia vanast karumajast uude, oktoobri algul avatud jääkarumaailma.