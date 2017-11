Arvutikelmuses kahtlustatav pettur Liis Haavel, kelle nimi on praegu Elois-Catherine Haavel vabaneb kaitsja Vladimir Sadekovi kinnitusel detsembris vanglast, kui Harju maakohus kinnitab tema süüasjas karistuskokkuleppe: kaitsja sõnul saavutati kokkulepe prokuratuuriga, sest ei tahetud riskida ema koju ootavate laste huvidega.

Haavel on vahi all tänavu 1. juunist, kuna teda kahtlustatakse võõra identiteedi ebaseaduslikus kasutamises ja arvutikelmuses. Uurimisandmetel kasutas Haavel ära eakate meeste tervislikku seisundit ja võttis nende pangakaartidega nende kontodelt välja ligi 50 000 eurot. ERRi teatel esitles ta sotsiaaltöötajatele end eakate kannatanute sugulasena.

Läinud nädalal arutas Harju maakohus Elois-Catherine Haaveli karistuskokkulepet ja teeb otsuse. Kokkulepe tähendab Haavelile kuue kuu pikkust vangistust ning kahe aasta ja kuue kuu pikkust tingimisi vangistust. „Juhul, kui kohus kinnitab kokkuleppe, pääseb Liis vabadusse 1. detsembril,“ ütles Haaveli kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekov Õhtulehele. „Me saavutasime prokuratuuriga kokkuleppe. Kaalusime, kas tasuks minna üldmenetlusse või nõustuda kompromissiga. Me ei tahtnud riskida ema koju ootavate laste huvidega,“ ütles kaitsja.

Ta lisas, et inimese üle kohut mõista tema nime pärast, ei ole õige. „Mitte ainult Liisi, vaid ka minu kui kaitsja jaoks ei tekita raskusi mitte nii palju süü, kui see kära selle kriminaalasja ümber. Kas üldsuse huvi oleks ka siis nii suur, kui süüdistatavaks oleks keegi teine? Tekib tunne, nagu huvi õhutamise järel tekitatakse etteruttavalt ebameeldiv asja tajumine,“ selgitas ta.