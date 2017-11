"Olen veendunud, et ka pidulikus kleidis või mis tahes riietes peab naine ennast võimalikult hästi tundma. La Famiglia kollektsioonis "Cammaya" näeb küll tugevaid ja mürgiseid värve, kuid oma iseloomult on kleidid elurõõmsad: leidub nii volangi kui ka narmaid. Kui naine otsib riietuses võrdselt nii ilu, elujõulisust, mugavust kui ka seksikust, siis just tema ongi La Famiglia naine ja sobib ideaalselt "Cammaya” kollektsiooni kandma," tutvustab Riina Laanetu oma loomingut.

Sel korral on kollektsiooni rõhk kopranahast kasukatel ja sametkleitidel. Riina Laanetu on pikka aega rõivadisainerina tegutsenud läbi võistlusspordi võtme. Tal on talent miksida materjalid selliste lõigetega, et iga riideese saab naise kehaga sõbraks ning tulemus on samaaegselt šikk ja mugav.

Esmakordselt Eestis esitletakse ka kopranahkadest kasukate ja vestide kollektsiooni, millega Laanetu on kaks aastat tööd teinud. "Kasukad on äärmiselt universaalsed. Neid võib kombineerida nii tossude kui ka teksadega, kontoristiiliga ja baleriinadega või hoopis piduliku kleidi ja kõrgete kontsadega. Need on kasukad, mis ei küsi vanust ning sobivad igaühele," kirjeldab disainer.

Riina Laanetu esitles brändi La Famiglia kollektsiooni "Cammaya” (Meisi Volt)

Kasukaid luues on Laanetu otsinud ja leidnud taas praktilise poole. „Nimelt on Eestis kopraarvukus sedavõrd suur, et tekitab kahju metsale ja inimese majandustegevusele. Seetõttu on kobraste reguleeritud küttimine ülimalt vajalik ja sama oluline on, et meie looduslikke karusnahku hinnataks selle vääriliselt. Kui tänapäeval on moes roheline ja säästev mõtteviis, siis see saab olla edukas üksnes juhul, kui meil on teadmine, kuidas säästlikult toimida. Seepärast on looduslike karusnahkade, esmajoones kopranahkade kasutamine riiete tootmiseks või riietuse elemendina erilise tähendusega. Kobras on hea energiaga veeloom ja võin julgelt öelda, et sobib Eesti kliimaga ideaalselt. Kasukad kannatavad nii vihma kui ka lörtsi ja on samas äärmiselt soojad," räägib Riina Laanetu.

Riina Laanetu esitles brändi La Famiglia kollektsiooni "Cammaya” (Meisi Volt)

Külaliste janu aitasid kustutada Avallone ja Taittinger. Kõrgete kontsade eest hoolitses Shoeshop ja viimase lihvi andis modellidele Glo Minerals. Modellidest astus teiste seas üles La Famiglia nägu Aleksandra Zeregelia.

Tutvu lähemal brändiga kodulehel ning uudista rõivaid pop-up poes alates 29. novembrist Foorumi keskuses.