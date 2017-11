Täna toimunud valitsuse kabinetinõupidamisel võeti vastu otsus, et suures plaanis realiseerub 1. veebruaril planeeritud aktsiisisitõus pooles mahus.

"Ühest küljest on meie selge soov alkoholi tarbimist ja sellega kaasnevaid tervisekahjusid vähendada ning alkoholi hind on siin üks väga oluline meede," lausus peaminister Jüri Ratas.

"Teisalt suurendaks alkoholiaktsiisi liigkiire tõus olulisel määral piirikaubandust. Valitsuskabinet otsustas sellega seotud riskide vähendamiseks jätta õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiiside tõusu seni plaanitust poole väiksemaks. See tähendab, et need aktsiisitõusud on 2018. aastal väiksemad kui Lätis või Soomes."