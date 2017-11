"Kas sa kuulsid, et Jackile määrati kõva trahv kaela? Ta sõitis purjus peaga täie hooga ratsanikule otsa."

"Ja millega see lõppes?"

"Auto on täitsa lömmis ja Jack ise haiglas."

"Aga ratsanik?"

"Mis selle pronksist kujuga ikka juhtuda sai..."