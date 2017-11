Uus-Meremaa väljanne Stuff kirjutab eestlasest Jüri Burmeistrist, kes koos kaaslasega mööda ilma rändab. Kas see kalliks ei lähe? Mitte siis, kui reisida nagu Jüri: hea südame ja töökate kätega. 27-aastase Jüri eelarve on tagasihoidlik. Täpsemalt öeldes null. „Mina tahaks tõestada, et on täiesti võimalik ilma rahata mööda mandreid rännata,“ räägib Jüri. „Olla eeskuju ja lootuskiir inimestele, kes tahaksid eri riikides elamist proovida ning ka neile, kellel on elus raske. On täiesti võimalik lihtsalt abi küsida - aga seejuures peab ausaks jääma.“ 2015. aasta märtsis asus rändur teele. Tema sõnul polnud ta veel tööks valmis ning tahtis enne natuke maailma näha. Kahe aasta jooksul on ta näinud palju: Saharat ja Islandit, Patagooniat ja Kesk-Ameerikat.

2016. aastal kohtus ta Mehhiko joogatunnis kanadalanna Mylène'iga, kellega nüüd koos rändab. „Minul pole kompassi, teed näitab süda,“ ütleb Jüri. Tema reisi rahastavad teel kohatud inimesed ja mõned ettevõtted. Ehkki vahel piisab lihtsast palvest, on Jüri pidanud toidu ja transpordi nimel ka tööd tegema. Ta on olnud abiliseks jõuluvana külas Lapimaal, Machu Picchu iidses linnas Peruus, mahagonikasvanduses Vanuatu saartel ja seafarmis Matamata linnas Uus-Meremaal. Et pääseda Lihavõttesaarele, aitas Jüri lennufirmal reisijatele patju ja kõrvaklappe kokku pakkida.

Ehkki suurem osa mehe kogemustest on olnud positiivsed, on sekka sattunud ka ebameeldivusi. Ükskord varastas keegi Nicaraguas kõik tema asjad. „Seal käivad kõik püssidega ringi, nii et ma mõtlesin, et pole mingit mõtet oma asju taga ajama hakata,“ ütleb ta. Meeleolu hoiavad Jüri ja Mylène üleval paastu, jooga ja palvetega. Toitu eelistavad nad võimalusel leida otse loodusest.