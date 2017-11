Eesti Ekspressi loost selgus eile, et poliitikavaatleja ja Eesti Ringhäälingu nõukogu liige, kahe väikese lapse isa Agu Uudelepp (43) on võidelnud ligi kaks aastat viimase staadiumi kopsuvähiga, kuid edasist ülikallist vähiravi Haigekassa ei toeta. Tänases "Ringvaates" rääkis mees, et tema ravi toetamiseks on annetanud juba 1300 inimest, kuid kas ülikallist ravist ka kasu on, seda ta ei oska öelda.

Uudelepp peab saama iga kolme nädala tagant ravi ning üks ravidoos maksab 5000 eurot. Praeguseks on mees raviainet saanud kolmel korral, kuid ta pole kindel, kas see juba tema tervist parandanud on.

"Keeruline öelda, sest see on ka niisugune, kallis ravi muidugi. Selle puhul ongi see, et tegelikult tema mõju ei ole hetkeline. Selles suhtes ongi nii, et võib ju võtta, et jah, ta mõjub, võib ka võtta nii, et ta ei mõju. Eks see kirik ole kusalgi keskel. Ütleme nii, et ta mõjub," rääkis mees, lisades, et ravi parandabki olukorda vaid mingil määral.