„Ma jään pigem avalikult lolliks, kui kahjustan inimesi, kes on minult abi otsima tulnud,“ ütleb eile „Selgeltnägijate tuleproovis“ teiseks jäänud selgeltnägija Helve. „Ma olen üldse väga ettevaatlik sellega, mida kellelegi räägin. Ka siis, kui olime saates, jätsin palju enda teada.“

Kas sa oled kaasasündinud nõiageeniga või on selgeltnägemine hiljem tulnud?

Ma olen ikkagi sellisena sündinud. Ei ole nii, et äkki sain sooja pätsiga pähe ja kolmas silm avanes. Lihtsalt nüüd tulin lõpuks nii-öelda kapist välja.

Kuidas su erilised võimed avaldusid?

Sain juba väikese lapsena aru, et olen teistsugune, et olen hästi vana, kuigi keha on väike. Ma nägin, kuulsin ja tunnetasin imelikke asju. Loomulikult ei võta keegi tõsiselt, kui kolme-nelja-viiene pudin räägib asjadest, mida suurte arvates lihtsalt pole olemas või millest sellises vanuses mõistus ei tohiks üle käia.

Nägin igasugu tüüpe, vaimolendeid – need möllasid mu lapsepõlves väga tugevalt. See oli korralik katsumus, lapsena oli päris hirmutav teistsugune olla. Nägin hea mitu korda, kuidas see, mille eest olin püüdnud hoiatada ja mida ära hoida, läkski täide. Aga minu hoiatusi ei võetud tõsiselt, sest ma olin laps.

Inimestel oli minuga keeruline ja ka mul endal oli minuga keeruline. Vanemad ei saanud aru, kes ma olen, ja see tekitas konflikte.

Koolis kiputakse teistsuguseid kiusama…

Koolis olingi rohkem seinapraos. Püüdsin märkamatu olla.