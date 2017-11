President Obama vanem tütar Malia (19) jäi nädalavahetusel kõmupiltniku videokaamera ette, suudeldes ennastunustavalt salapärase brüneti noormehega. Juba on selge, kellega tegu: presidenditütre südame on võitnud tema Harvardi ülikoolikaaslane, Inglismaa ühe prestiižseima erakooli lõpetanud Rory Farquharson. Malia ja Rory tabati kirehoos Harvardi ja Yale'i ülikooli jalgpallimatši eel. Heleda Harvardi kübara, sportliku kollase jope ja liibuvate pükstega neiu pani käed hellalt ümber tumepunases sviitris noormehe kaela ning suudles temaga ennastunustavalt. Brünett poiss oli laiaõlgne ja märksa pikem kui 185 sentimeetri pikkune Malia. Malia Obama (Vida Press) Daily Mail selgitas välja, et see õnneseen on britt Rory Farquharson, kes saabus eelmisel sügisel Ühendkuningriigist Harvardi ülikooli, seljataga õpingud elitaarses Rugby Schoolis. Lehe andmeil oli nooruk, kes mängis ragbit ja esindas oma õppeasutust golfis, koolikaaslaste seas väga populaarne ning teda peeti ihaldusväärseks partiiks. Pankuripojast Rory õppedukus oli laitmatu – seda näitab tema positsioon õpilaste esindusisikuna ja pääsemine ülimainekasse Harvardisse. Rory Farquharson (Facebook / Rory Farquharson)

Sel sügisel alustas Harvardis õpinguid ka Malia, olles enne seda veidi maailmas ringi rännanud ning ka kurikuulsa Harvey Weinsteini filmikompaniis praktikandina töötanud. Barack ja Michelle Obama tabati tütart ühiselamusse ümber kolimas ja hiljem silmi pühkimas.

Aasta tagasi tunnistas Barack Obama intervjuus, et nii Malia kui ka tema noorem tütar Sasha on juba poistega käima hakanud. Obama ütles, et ta ei muretse, kuna nende peret kaitseb salateenistus. „Nii et kõike need kutid küll [mu tütardega] teha ei saa!“ naljatas endine USA riigipea.