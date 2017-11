Eestis müüdavad mahlad ja mahlajoogid on harilikult valmistatud kontsentreeritud mahla veega segamise teel või paremal juhul pressitud külmutatud viljadest. Sageli lisatakse suhkrut ja mitmesuguseid e-aineid. Don Simoni mahlade seeria Pure Squeeze on pressitud aga värsketest viljadest, nendes ei ole lisaaineid ning flash-pastöriseerimine tagab vitamiinide säilimise.

Don Simoni marjade plussiks on...

VILJAD, mis on väga kvaliteetsed. Värskelt pressimiseks sobivad ainult kõige kvaliteetsemad ja parimate maitseomadustega viljad. Apelsinid kasvatatakse Hispaanias Huelva ümbruses ainult tootjale endale kuuluvates istandustes. Et vabrik asub keset apelsiniaedu, annab võimaluse pressida mahl mõne tunni jooksul pärast viljade võtmist puult. Erinevad apelsinisordid annavad Hispaanias saaki erinevatel aastaaegadel. Saaki koristatakse aastaringselt.

PRESSIMINE, sest iga apelsin pressitakse eraldi. Iga vili läheb suuruselt talle sobivasse pressimispesasse, koore sisse tehakse auk ja mahl pigistatakse välja.



FLASH-PASTÖRISEERIMINE tähendab seda, et tekitatakse mitte just suur, küll aga väga järsk hetkeline temperatuurimuutus. Tulemusena riknemisprotsess peatub, mahla väärtuslikud omadused praktiliselt ei muutu.



MAITSE otse ja värsketest viljadest pressitud mahlal on olulisest erinev kontsentraadist valmistatud mahladega.



VALIK on suur ja igaüks leiab oma!

Muide, apelsinimahlast mahlajäätist saab teha ideaalselt koduses sügavkülmas

Niisiis maitsesime valikut Don Simoni maitsvatest mahladest ja panime kirja, mis mõtteid need meis tekitasid.

Apelsini-guavamahl

- Ma arvan, et antud valikust oligi selle mahla proovimine minu jaoks kõige huvitavam. Asi on selles, et ega ma täpselt teadnudki, mis see guava on. Igatahes väga maitsev oli ja jooks teinekordki.

- Hea ja värskendav mahl. Jõin seda lõunaks süldi kõrvale ja kohe selline pidupäeva tunne tuli.

- Kindlasti sobib neile, kelle jaoks magusad ja lääged mahlad ei ole sobivad. See värske hapukas mahl on superhea ja looduslik!

- Mõnus, mina tundsin pisut greibimaitset.

Muskaatviinamarjamahl

- Heledad viinamarjad on mu lemmikud! Õnneks ei valmistanud ka nendest tehtud mahl pettumust.

- Mahlal on värske maitse ja jooksin seda hea meelega pärast treeningut!

Apelsini-mangomahl

- Muidu oli väga hea, aga apelsini ja mango maitse jäi veidi viinamarja varju.

- Mulle meenub seda mekkides üks kunagine mahlajook, mida ma veel ülikoolis käies pea iga päev jõin.

- Paneksin seda hea meelega ka smuutide sisse.

Troopiliste viljadega mahl

- Tõsiselt mõnus mahl, tunda on nii hapukust kui ka magusat mekki. Veel tunnen passioni lõhna ja maitset. Arvan, et see mahl on imehea koos mõne kokteiliga.

- Kindlasti saab sellest minu hommikune mahl, mida joon võikude kõrvale.

Apelsini-mustikamahl

- No ma ei saa aru, et tegemist oleks mustikamahlaga. Domineerib ikkagi apelsinimaitse.

- Kindlasti ei sobi magusafännidele. Pigem hapukas jook.

- Kui ma olin laps, siis minu vaieldamatuks lemmikuks oli mustikamahl. Ma jõin seda iga päev! Nüüd aga igapäevaselt mahlu ei joo, nii et apelsini-mustikamahl tõi väikese nostalgianoodi hinge.

- Neist kõige tummisem, aga tundsin kohe, kuidas tervis tuleb.

Virsiku-viinamarjamahl

- Mulle on lapsest saadik virsikumahlad vastukarva olnud. Aga Don Simoni viinamarja ja apelsiniga vürtsitatud virsikumahl oli täitsa põnev.

- Olen suur kokkaja ning minu esimene mõte oli, et mahl sobib hästi tarretiste tegemiseks.

Apelsinimahl

- Maitseb nagu puhas värskelt pressitud mahl ohtra viljalihaga, mitte mingi suhkrune lurr. Midagi sellist nagu saab kohvikus või restoranis.

- Tegi mu hommiku kohe palju päikselisemaks. Tundsin uut energiavoogu tulemas! Iga tööpäev võiks nii alata.

- Andis hea särtsu päeva ning miks mitte juua seda mõnikord lausa kohvi asemel.

- Mind isiklikult kahjuks viljaliha häirib, ei saa midagi parata. Mekk oli hea sellele vaatamata.

- Sobiks hästi erinevatesse alkoholivabadesse vitamiinikokteilidesse. Kindlasti ostan veel.

Apelsini-kiivimahl

- Hapu, aga tunnen, kuidas vitamiinid juba minu keha sees jooksevad! Energiat on küll ja veel! Maitsev ja magus, siiski kiivit ma väga ei tundnud – pigem oli see tugeva apelsinimahla maitsega jook. Arvestades, et mulle apelsinimahl väga maitseb, polnud see sugugi halb.

- Erinevalt tavalistest mahladest-limpsidest, kustutas see apelsini-kiivi hõrgutis mul ülihästi janu! Pärast polnud tunnet, et kaaniks vett peale. Väga hea mahl Don Simonilt.

- Kiivilõhnaline! Ka maitse on väga hea.

- Maitselt on tunda peamiselt apelsini, kuid kiivi on ka sees täitsa olemas. Ma poleks uskunud, et apelsin ja kiivi üheskoos on nii hea maitsega. Pole enne seda mahla poes näinud, kuid nüüd on see minu uus lemmik.

Mandariinimahl

- Mulle on alati mandariinid rohkem meeldinud kui apelsinid, need on kuidagi mahedama maitsega. Mahla osas võib vist nõustuda. Mandariinimahl oli mahedama maitsega kui apelsini oma. Mulle meeldib.

- Apelsinimahladel on tavaliselt tugev järelmaitse, sellel mandariinimahlal aga nii palju ei olnud.

- Ma juba mõtlen nädalavahetuse peale ning kui teemaks peaks tulema juua viina apelsinimahlaga, siis seekord teeksin küll ettepaneku juua viina mandariinimahlaga!

Apelsini-maasikamahl

- See mahl skoorib juba oma ägeda värvuse poolest!

- Mahlas on kenasti maasikamaitset tunda, mis mahendab meeldivalt apelsinimahla äkilist mekki.

- Ideaalne nii magusasõpradele kui ka lastele.

- Mõnusalt magus ja tummine. Kui palju juua, siis saaks vist kõhu ka täis.

- Lõhnab maasika järele! Meenub suvi!