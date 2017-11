Mõned teavad ja mõned ehk mitte, aga minu üks põhitöösid on juba alates Viljandis ülikoolis õppimisest multikatele hääle andmine. Ausalt, mulle meeldivad nad kõik, nii täispikad, interneti- kui telemultikad. See tähendab, et mulle meeldib neid peale lugeda. See on üks mu lemmiktegevusi maailmas. Mida koomilisem karakter, seda parem. Ise ma ei ole enam ammu suurem asi multikavaataja. Kuid nüüd kõik muutub.

Rumi õnneks. Tänu sellele, et tuli jälle välja üks multikas, kus mulgi väike roll, sai Rumi oma esimese multikavaatamiskogemuse juba pooleaastaselt ja arvatavasti ei ole ma liiga kitsi talle ka edaspidi nende näitamisega. Selle vahega muidugi, et püüan hoiduda igasugustest Cartoon Networki laadsetest multikakanalitest, kuhu ette laps nii-öelda eest ära panna. Kuigi, pean mainima, et ka selles suhtes saan tegelikult nüüd juba palju paremini aru nendest, kes seda teevad, kuna tõepoolest, kui Rumigi satub hommikul vahel koos meiega Terevisiooni multat vaatama, siis on ta sinna külge justkui klaasistunud. Ja oletame, et kui mul ei oleks hoidjaid, aga oleks veel lapsi, siis annaks see suurepärase võimaluse emale kasvõi hambad puhtaks pesta.

Tuues näite eelmisest nädalavahetusest, kus me ajastasime maalt autoga kojusõidu liiga hilisele kellale ja loomulikult oli Rumi juba liiga väsinud, et seda vastu pidada. Proovisime mängida peegliga, proovisime raamatut lugeda (seda pehmet, mis krõbiseb), proovisime trummi mängida ja nägusid teha, aga miski ei aidanud. Ilmselt ei aidanud kaasa ka pimedus, mis tänu Eestimaa laiuskraadidele juba kell 18.00 oli südaöine. Ja kui ma lõpuks Rumi soolaste pisaratega juba üsna kaugelt pihta hakkasin saama ning isegi tema lemmikmänguasi, närimiskaelakee, tema nuttu ei vaigistanud, siis tegin ma seda, mida nii paljud lapsevanemad enne ja pärast mind on teinud, ja mida ma olen vandunud, et mina kunagi ei tee. Ma võtsin välja oma mobiiltelefoni ning panin YouTube'ist multika mängima. Tegelikult ei jõudnud isegi eestikeelset välja mõelda, vaid läks see esimene, mille puhul pähe tuli, et mu sõbranna on seda oma lapse rahustamiseks kasutanud – "The Wheels Of The Bus".