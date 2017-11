Seks on imeline ja oluline osa meie elust. See tekitab hea tunde meile ja meie partnerile. See on hea meie tervisele, kuid ka imeline algus või lõpp meie päevale. Unelmate maailmas naudiksime me kõik pidevalt hämmastavat vahekorda. Päris elus on asi teine...

Eks kõige olulisem on endale korrutada, et kehval seksil ei tohi lasta oma tulevikku mõjutada, vahendab Your Tango.

Hinda kogemust ja võimalust, sest siis omad järgmisel korral juba rohkem teadmisi ja oskusi.