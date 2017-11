Kuuldused Venemaa karmidest talvedest pole haruldased, kuid ometigi vaatame me üllatusega, kuidas meie naabrid lume, külma ja libedusega võitlust peavad. Siin videol on kõik sõidukid hädas, et mäest alla sõites pidama saada. Võimatu!

Vladivostokis tehtud videol on näha, kuidas masinate pidurid ei saa libedale mäele kuidagi vastu, vahendab Metro.

Nii mõlgitakse ära ka juba eelnevalt pargitud autod.

Tõeliselt karm Venemaa talv!

Vaata videot SIIT!