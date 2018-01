Ma olen pikalt mõelnud püsimeigi tegemise peale. On ju tore, kui ei ole vaja hommikuse meikimise pärast muretseda ja särad alati kaunilt. Samas on olnud pabin hinges – äkki mulle ei meeldi tulemus või on protseduur liiga valus? Sellele vaatamata astun oma hirmule vastu ja otsustan: lähen ikkagi püsimeiki tegema!

Valituks osutub Kristel Suvi Püsimeigi Stuudio, kuna Kristel on püsimeigi valdkonnas tegutsenud juba üle seitse aasta ning osalenud rahvusvahelistel võistlustel, saades auhinnalisi kohti. Kristel on ka sertifitseeritud AMIEA meister-koolitaja, mis annab mulle usaldusväärsust just tema juurde minna. Stuudio asub Tallinna südalinnas, Lauteri tänaval.

Astudes sisse Kristel Suvi Püsimeigi Stuudiosse vaatab mulle vastu hästi hubane salong. Riputan jope nagisse ning seejärel – mulle üllatuslikult – palutakse välisjalanõud ära võtta. Tekib hetkega positiivne ja kodune tunne.

Mind juhatatakse üles, kus Kristel on juba ees ootamas. Elevus kasvab – peagi saan endale ilusad kulmud, silmalaineri ja huuled.

Tänapäeval ei näe püsimeik ebaloomulik välja

Esimeses etapis mõõdab Kristel ära mu kulmud, paneb paika kõrgused, laiused ja pikkused ikka selleks, et saaksin ideaalse tulemuse. Seejärel ta joonistab ning parandab asümmeetriat, et lisada kulmudele viimane lihv.

„Välja otsitud pildi järgi ei saa me Sulle kulme valida. Ma pean ikkagi vaatama Sulle otsa ja tegema selle, mis Sulle sobib. Kulmude värvitooni valin naha, mitte juuste järgi. Kuna Sinu nahk on heledamat tooni, siis eelistan ka heledat või keskmise tumedusega pigmente“ selgitab Kristel.

Kristel näitab mulle kulme ja ütleb: "Püsimeiki hakkame alles siis tegema, kui oleme mõlemad kujuga rahul." Muidu võib püsimeik tehtud saada, aga kliendi kujutluses oli hoopis midagi muud.

Üldjuhul liialt tumedat värvi püsimeiki ei saagi. Esialgu võib tulemus olla küll rahuldav, kuid hiljem hakkaksid tekkima probleemid ning aasta hiljem ei pruugi väljanägemine enam kaunis olla. Niisiis ei hakka ma Kristelile kui oma ala professionaalile vastu vaidlema ja luban tal kulmude kuju ja värvi otsustada. Minu meeldivaks üllatuseks joonistab ta täpselt selle, mida ette kujutasin.

Kristel muigab, et päris alati kliendid nii leplikud ei ole. „Mõned tüdrukud tulevad ja tahavad saada eriti tumedat tulemust aga mina pean mõtlema sellele, mis kliendist paari aasta pärast saab. Seega tuleb alati valida kliendi nahatooniga sobiv pigment,“ nendib ta. Kristel toonitab, et siinkohal peaksidki inimesed aru saama, mis on püsimeik. „Sa ei saa endale teha õhtumeiki – et ärkad hommikul üles ja oled valmis kohe peole minema. Püsimeik on loomulikum, justkui meigipõhi,“ räägib meister. Ühtlasi tahab ta julgustada naisi mitte kartma püsimeiki – see ei näe välja ebaloomulik. „Püsimeik on läinud märksa loomulikumaks ja tervislikumaks. Paljud kardavad markerikulme, aga neid enam ei tehta,“ lausub Kristel.

ENNE MÜSIMEIKI

Püsimeigi tegemine polegi valus!

Kui kulmud on ette joonistatud, suunatakse mind kliendilauale pikutama ja laotatakse tekk peale. Olemine on küll mugav, kuid tegelikkuses neelatan hirmunult. Ma kardan valu. Kristel aga julgustab malbelt: „Püsimeik tehakse sellesse sügavusse, kus ei ole valutundlikkus nii suur. Seega ei tohiks protseduur valus olla.“

Ja tõepoolest – ei olegi valus. Püsimeigimasina surin on see, mis tekitab ärevust, kuid juba mõne minuti pärast mõistan, et karta ei ole vaja. Tunne on selline, et keegi justkui sügaks kulmupiirkonda. Püsimeigi protseduur ise võtab aega umbes 40 minutit.

Kuna kulmude püsimeigi tegemine polnud ebameeldiv (pigem täitsa mõnus), otsustan ka huulte ja laineri püsimeigi kasuks. Nii huulte kui laineriga on protseduur üldjoontes sama – algul mõõtmine, siis joonistamine ja viimaks püsimeik. Kui kulmudega läks kõigest 40 minutit, siis huultega kulub koos joonistamisega ja muude ettevalmistusprotseduuridega kaks tundi (kuna minul on väike suu, siis läheb tavapärase kolme tunni asemel vähem) ja laineriga umbes poolteist tundi.

Niisiis ligi kuus tundi Püsimeigi Stuudios. Kuigi see on päris pikk periood, lendab aeg linnutiivul. Ja mis kõige tähtsam, ma tunnen, et asi oli seda kõike väärt!

PÄRAST PÜSIMEIKI

Mis edasi?

Tuleb tunnistada, et samal õhtul pole ma kuigi esindusliku väljanägemisega. Nägu on veidi paistes ning koorik hakkab tekkima. Õnneks oli Kristel mind selles osas ette hoiatanud.

Järgmiseks päevaks on paistetus alanenud. Koorikud püsivad umbes viis päeva ning salamisi tahaksin neid maha kraapida. Sõbrannad muidugi lohutavad ja kinnitavad, et need pole midagi erilist – jätavad mulje justkui oleksid lihtsalt külma tõttu huuled katki. Ilmselt niimoodi ongi.

Üleüldiselt kestab minu rõõmuks paranemine oodatust vähem. Kuu aega pärast püsimeigi tegemist tuleb taas minna Kristeli juurde, seekord kõigest pooleteiseks tunniks. Käik on vajalik, et meister saaks värvi ebatasasused üle vaadata ja vajadusel korrigeerida.

Nüüd on püsimeik tehtud ja kokkuvõtvalt saan öelda, et olen tulemusega sajaprotsendiliselt rahul. Ma sain selle, mida igatsesin – ärkan hommikuti üles, ei pea enam meigi pärast muretsema ja olen igal moel ilus! Kui tavaliselt öeldakse, et ilu nõuab ohvreid, siis seekord läks küll nii, et sain ilu, aga ohvreid ei pidanud andma. Kuus tundi pikaaegse kena välimuse eest on väga väike hind. Soovitan julgelt!

