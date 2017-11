Kuigi noored neiud seda uskuda tahavad, siis reaalsus on see, et seks ja armastus ei käi alati käsikäes. Loomulikult on seks armunute ja armastajate vahel palju erilisem, kuid alati ei seksita vaid inimestega, kelle vastu midagi tuntakse.

Tõde võib olla valus, kuid parem on seda teada varem, kirjutab Your Tango.

Kuigi armununa oleks me valmis silmad kinni pigistama ja ikka lootma, et äkki areneb seksist midagi enamat, siis sageli saab seejärel vaid meie süda murtud.