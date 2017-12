Hea partneri leidmine on raske, kuid veelgi raskem on leida see üks ja ainus. Me kõik kardame ühele inimesele pühendumist, sest alati kerkivad õhku küsimused. On tema see õige? Aga kui midagi juhtub? Hirmud on need, mis võivad teinekord jätta meid sellest ühest ja õigest ilma.

Et seda ei juhtuks, tuleb lihtsalt rohkem uskuda ja teada, et olla piisavalt julge riskima, vahendab Relationship Rules.

Kuidas teada, et just see mees on see õige? Et ta lihtsalt ei mängi ega lõbutse sinuga?!