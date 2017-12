Täna tähistab oma sünnipäeva dirigent Paavo Järvi. Grammy auhinna võitja Paavo Järvi on oma kolmandat hooaega Orchestre de Paris muusikaline direktor. Eelmisel hooajal võis neid näha tuuril Jaapanis, Hiinas ja Koreas, Bad Kissingenis ja Grafenegg Festivalil, samuti Moskvas, Tallinnas ja Aix-en-Provences. Paavo Järvi on Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen kunstiline juht alates 2004. aastast. Suurepärast vastukaja on saanud selle orkestriga Beethoveni sümfooniate kontserdid ja lindistused Sony juures. Aastal 2010 auhinnati teda ECHO aasta dirigendi tiitliga 2. ja 6. Sümfoonia eest. Oma karjääri algusest saati on Järvi pidanud suuresti prioriteediks eesti heliloojate sh Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri, Lepo Sumera ja Eduard Tubina teoste tunnustamist. Ta on ka Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Pärnus toimuva Järvi Summer Festivali kunstiline nõustaja. Palju õnne!

(ALDO LUUD)