Need plaanid, mida varem salamisi haudusid ja lootused, mida hellitasid, on nüüd küpsed selleks, et neist teistelegi teada anda. Oled muutuste teel ja vaatad julgelt tulevikku.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tegele asjadega, mis sulle meeldivad ja milles oled andekas, omanda uusi oskusi. Areng on kiire, see annab eduelamuse, lisab enesekindlust ja motivatsiooni.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled avatud, julged olla sina ise ega põe selle pärast, mida teised sinust mõelda võivad. Sinu vaba olek ja enesekindlus suurendab kaaslaste respekti sinu suhtes.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sinu soovid, mille elluviimine mõne aja eest võimatuna tundus, võivad nüüd täide minna. Siiski – iseenesest see ei juhtu, pead end kokku võtma ja üksjagu pingutama.

Neitsi

23. august – 22. september

Võid olla kriitiline nii iseenda kui armastatu suhtes. Sulle võib tunduda, et ta ei suuda sind mõista ja et oled emotsionaalselt üksi. Suhte parandamiseks pead end julgemalt avama.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tahaksid teha midagi erilist, kogeda midagi täiesti uut. Naudid seiklemist, kuid seejuures ei tohi sa kindlasti unustada, et liigne riskimine on suur rumalus.

Skorpion

24. oktoober – 21. november'

Suurepärane aeg aktiivseks puhkuseks – sportlike hobidega tegelemiseks või reisile minekuks. Inimesed, kellega tee sind kokku viib, toovad su ellu positiivseid muudatusi.

Ambur

22. november – 21. detsember

Energiat on palju, oled julge ja suudad end maksma panna. Kergem on tegutseda üksinda kui teistega koos, sest sa ei ole praegu just eriti kompromissialdis.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Päev sobib pigem puhkamiseks kui töö murdmiseks. Tunne elust rõõmu, naudi seltskondlikke üritusi. Kerge on inimestele endast soodsat muljet jätta ja suhteid arendada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Palju sõltub sellest, millist infot valdad, kuidas suudad õige valest ning tähtsa ebaolulisest eraldada. Pööra tähelepanu ka sellele, et su saladused oleks hoolikalt hoitud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Energiatase pole just kõige kõrgem, ajuti võid end väsinuna tunda. Ära sunni end pingutama, kui selleks suurt vajadust pole, võid endale vabalt pisut laisklemist lubada.

