PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 22. mai 

Lähened probleemidele süsteemselt ja mõistuspäraselt, saad nende lahendamisega hakkama. Sul on keeruline lõõgastuda – tööga seotud mõtted ja mured hoiavad pinget.

Võtad kriitikat kui rünnakut. Peaksid jõudma arusaamisele, et kriitika on edasiviiv tegur ning kuulama ära ka need kaaslased, kes sinu plaanides vigu oskavad märgata.