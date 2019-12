Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Kerli Kivilaan! Õhtuleht.ee , täna, 07:00 Jaga: M

Täna tähistab oma sünnipäeva laulja Kerli Kivilaan. Alates 2013. aasta maikuust 2016. aasta detsembrini oli ta ansambli Põhja-Tallinn liige. Ta on osalenud saates "Laulukarussell". 2009. aastal pääses saates "Eesti otsib superstaari" viimasesse stuudiovooru, jäädes napilt finaalist välja.Tema vanem õde Triinu Kivilaan on olnud laulja ansamblis Vanilla Ninja. Kerli Kivilaan on suhtes Eesti laulja ja basskitarristi Karl-Erik Taukariga. Palju õnne!