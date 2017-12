Ühel Inglismaa perel on kurb jõulutraditsioon. Nad veedavad oma jõulud surnuaias, et meenutada 3nädalaselt surnud pereliiget.

Sarah-Jane tunnistab, et läheb sageli surnuaiale suisa pidžaamas, sest emale tundub, et lapse haual käimata ei suuda ta oma päeva alustada.

Ema sõnul tahavad nad, et Halle oleks endiselt osa nende elust. Nii räägivad nad ka surnud lapsest iga päev.

Peres on kasvamas ka Sarah-Jane`i tütar endisest kooselust - 8-aastane Keryn. Lisaks on neil Cammy`iga ühine laps - 15kuune Noah.

Et Halle elu ohus oli - seda märgati poole raseduse pealt ultrahelis, kui arst ei suutnud leida beebi tervet südant. Nad teadsid, et lapse sündides vajab ta mitut operatsiooni. Keisrilõikega ilmale aidatud beebil läks operatsioonidega justkui paremaks, kuid ometigi pisike suri.

Ja kuigi pere on veendunud, et nende pisike on nüüd taevas, siis tahavad nad, et ka tema kogeks maagilisi jõule.