Selle asemel, et end oma kontrolliiha tõttu materdada - sa peaksid lähenema asjale positiivselt ja end muutma, sest oled oma probleemi endale tunnistanud, soovitab Your Tango.

On oluline endalt küsida, kuidas sa end sel hetkel tunned. Kas tunned, et pead tõesti sekkuma? Või pole tegelikult vahet, et see muutus toimus?

2. Mõtle oma partneri ootustele

Kui võitled sellega, et su kallim ei ela just sinu ootuste järgi, siis peaksid mõtlema ka oma ootustele.

Kas oled oma ootused selgelt sõnastanud?

Kas sinu ootused on realistlikud?

Kas sinu ootused on selged ja mõistetavad ka sinu kallimale?

3. Vali oma lahinguid

Kas see on koht, olukord, kus tasub võidelda ja oma tahtmist saada? Või on see koht, kus peaksid asjal minna laskma?

4. Harjuta, kuidas asjadest lahti lasta

Õpi lahti laskma ideest, et kui sa ise seda ei tee, siis see ei saagi tehtud. Või ei saa õigesti tehtud. Kriitika asemel ülista. Ülista oma partnerit.

5. Mõtle, kuidas sa kallimale lähened

Kui lähened vihaselt ja ründavalt oma partnerile, siis pead arvestama, et lood veelgi enam tülisid ja ebameeldivaid olukordi teie vahele. Ega su mees ei ole ka päris tundetu!

6. Ära loo pikka nimekirja nõudlustest, mida mees peab täitma

Kui tahad, et mees pärast sööki nõud peseks, siis olgu see üks ja ainus soov, mitte ära asu lisama pahaselt ka teisi asju. Jäägu prügikast pigem täitununa selleks hetkeks kõrvale. Ära unusta, et ta pole sinu assistent, vaid su partner. Võid ka ise selle prügikasti välja viia.

7. Mõtle oma käitumine ja suhtumine läbi - eriti pärast tööpäeva koju jõudes

See on tavaliselt aeg, mis naised muutuvad kõige nõudlikumaks ja näägutavamaks.