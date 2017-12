Jäta stress ja kohustuslik nimekiri kingitustest kõrvale, sest sinu asi on nüüd koos kallimaga õigesse jõulumeeleollu pühenduda, soovitab portaal Your Tango

Et pühad kiiremini saabus ja meeleolu stressi tõttu kaduma ei läheks, siis on õige aeg natuke vallatumaks muutuda!

1. Aeg kaunistada

Käes on periood, kus tuleks kaunistad elamist, pakkida kingitusi, kuulata jõululaule - luua meeleolu! See meeleolu ja tegevus aitavad ka kirelõõmal tõusta!

2. Mõnusalt ja magusalt

Kui küpsetate piparkooke, küpsiseid või kooke, siis on oleks kaval natuke maitsvat kraami ka kõrvale panna. Natuke šokolaadi võib ka kallimaga hullates vajalikuks osutuda! Rääkimata sellest, et küpsetades tekkiv hõng on juba piisavalt magus ja meelas, et teis õiget tuju tekitada!

3. Sokid rippuma!

Mõned vahvad ja seksikad ideed, mida võiks kallima soki sisse panna. Kupongid tegevustega, mida ta sinult siis võib välja nõuda. Õhtusöök? Vann kehele? Jalutuskäik? Suudlus? Ja....

4. Rollimängud jõuluvanaga...

Kes osanuks aimata, et paljas ihu jõuluvana sooja ja punase mantli sees nii ahvatlevalt võiks mõjuda! Tehke proovi!

5. Nimekiri pahedest

Oled tänavu olnud hea või halb? Loodetavasti piisavalt hea, et nüüd neid natuke vigurdada ja pahandusi teha... Millised on su salajased ihad ja soovid? Aeg asuda eksperimenteerima!

6. Pühade eri

Löö end üles, et jõulutuledes särade - kaamera ees! Fotod, videod - lase fantaasial lennata! Rollimängud - asjad, mida te tavaliselt kallimaga ehk laupäeviti ette ei võta! Seksikas ja vallatu pesu...

Laske end vabaks ja nautige koos!

7. Pidage vallatut jõulukalendrit