ÕL ARHIIV | Bussijuht: vananevad juhid ei tee sõitu ohtlikumaks

Töölepingu seaduse järgi peab töötajale 24tunnisesse ajavahemikku jääma 11 tundi puhkeaega. Pärnu õnnetuse bussijuhile see antud nädalavahetusel ei kehtinud. Tema tööpäev oleks lõppenud kell 22 ning alanud uuesti varahommikul kell 5.30. Küsides selle kohta osaühingult M.K. Reis-X, kellele buss kuulus, kõlas vastuseks, et bussijuhtidele kehtivad teised seadused. Võib eeldada, et märkus tähendas viidet bussijuhi töögraafikule. Mehel oli enne laupäevast traagilist sõitu 4 töövaba päeva. Sama on ringelnud väide, et hukkunud bussijuht oli ka varem teelt välja sõitnud. Sellised andmed bussifirmal puuduvad.

Töögraafikus pole erilist rolli nädalapäevadel või pühadel, sest buss sõidab ikka. Ja palk on tagasihoidlik. Pirbe toob näite: „Võtame praeguse üldtöökokkuleppe, mis on ametiühingul 3 aastaks sõlmitud, tuleb tunnihinnaks 3.50. Jutt on brutost." Need põhjused ei meelita noori bussijuhi ametit valima. Oma osa on ka Eesti liikluskultuuril ja sellel, et juht peab ka reisijatega toime tulema. Ametiühingu liikmed ei salga, et töö on pingeline ja nõuab suurt stressitaluvust.

Tööinspektsiooni arvude järgi on tänavu bussijuhtidega juhtunud 17 tööõnnetust. Nädalavahetusel Pärnumaal juhtunu lisatakse statistikasse siis, kui uurimine lõpetatakse.

Praeguse seisuga jääb õnnetuste arv alla möödunud aasta näitajale, kui õnnetusi oli kokku 28, ning kinnitab üldist trendi, et vaid vähesed juhtumid sisaldavad märksõna „avarii“. „Raskemad juhtumid on valdavalt olnud põhjustatud libisemisest, komistamisest kas territooriumil või bussi sisenedes-väljudes. Kuid on olnud ka paar avariid,“ ütles tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.

Valik bussiõnnetusi: põhjuseks rasked ilmastikuolud, terviserikked ja tähelepanematus

2017. aasta novembris sõitis Muhumaal umbes kilomeeter enne Kuivastu sadamat kraavi Lux Expressi buss, kui bussile vastu tuleva traktori laoturi tiivakinnitus rammis bussi. Kolm reisijat ja bussijuht said vigastada ning bussijuht toimetati haiglasse.

2017. aasta oktoobris põrkasid Tallinnas Pärnamäe tee ja Muuga tänava ristmikul kokku lapsi vedanud buss ja sõiduauto. Õnnetuse hetkel oli bussis 20 last ja haiglasse viidi üks kuueaastane laps.