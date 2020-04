Eesti uudised Tarmo Soomere miniloeng: kuidas end veenda, et maakera on ümmargune? Rainer Kerge , täna, 09:04 Jaga: M

ÜMARA MAA EESLIINIL: Oma teadlasekarjääri 20 esimest aastat uuris Tarmo Soomere Rossby laineid, mis saavad eksisteerida vaid pöörleval ja kumeral Maal. Nende sadade ja tuhandete kilomeetrite pikkuste lainete harjad liiguvad nii õhus kui ka meres alati lääne poole. Atlandi läänerannikul annavad nad olulise tõuke Golfi hoovusele. Selliste lainete lõikumisel tekivad madalrõhkkonnad ja kõrgrõhkkonnad. Foto: HEIKO KRUUSI / LINNALEHT

„Kui jutt ümmargusest Maast on vandenõu, on see üks väga vana vandenõu. Ning Eesti teadlaste ja koguni Eestimaa enda panus sellesse vandenõusse on hiigelsuur,“ muigab Tarmo Soomere, matemaatik ja mereteadlane, Eesti Teaduste Akadeemia president. Õhtulehe palvel pidas Soomere miniloengu, kuidas leida tuge teadmisele, et Maa meenutab kujult ikkagi pigem õuna kui taldrikut. Siin on selle loengu konspekt.