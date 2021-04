KUULSAD ROOLIJOODIKUD | Kes Eesti avaliku elu tegelastest on alkoholijoobes rooli keeranud?

Politseipatrull asus autole jälile ning Koidula ja Faehlmanni tänava ristis blokeeriti mehe teekond. Politseinikud selgitasid välja, et roolis olnud 59-aastane mees oli tarvitanud alkoholi ning algatasid joobes juhtimise tõttu mehe suhtes menetluse.

Eestis on terve hulk avaliku elu tegelasi, kes suurema või väiksema promilliga autoroolist kõrvaldatud. Vaatame, kes need on.

2018. aasta algul peeti joobes juhtimise eest kinni tõsielustaar Kalvi-Kalle Kruusamäe, kes tegi sotsiaalmeediasse postituse, kus naeris selle üle, et politsei ta 0,2-promillise joobega kinni pidas. Mees pole teinud saladust, et juhiluba tal pole ning mullu detsembris sai ta erinevate liikluseeskirjade rikkumise eest karistuseks 359 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd. Mees on varem rikkumiste eest ka vangis istunud.

Foto: Alar Truu

Harju Maakohus tunnistas näitleja süüdi mootorsõiduki juhtimises joobeseisundis ja mõistis talle karistuseks kuus kuud vangistust, millest ärakandmisele kuulub kolm kuud ja 28 päeva. Karistust vähendati, sest asi lahenes lühimenetluses. Lisakaristusena võeti Peeter Ojalt kolmeks kuuks mootorsõiduki juhtimise õigus. Menetluskuludena tuli tal hüvitada 520,50 eurot.

"Ma lihtsalt tahan vabandada kõigi ees ja ütlen, et mul on piinlik selle pärast, mis juhtus. Ma kahetsen ja rohkem mul ei ole midagi lisada," ütles mees kohtutrepil teda oodanud ajakirjanikele. "Aga mis saab edasi, millised järeldused teete?" uurisid ajakirjanikud Peeter Ojalt kohtutrepil. "No milliseid järeldusi saab siin teha?“ päris Oja vastu. "Kas järgmine kord võtate takso?“ küsis ajakirjanik. "Jah," vastas Oja natukene muheledes.