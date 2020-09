Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Marju Länik! Õhtuleht.ee , eile, 11:29 Jaga: M

Foto: Arno Saar

Täna tähistab oma sünnipäeva palavalt armastatud laulja Marju Länik. Suur osa Marju Läniku loomingust koosneb originaallugudest, mida on talle kirjutanud eelkõige Mikk Targo, Heini Vaikmaa, Lauri Laubre ja Ivar Männik. Tema tuntuimad hitid on "Ikka jälle", "Karikakar", "Ma olen ju naine", "Head uut aastat" jne. Ta on osalenud suvetuuridel ning andnud välja mitmeid albumeid. Palju õnne!