Lugu võluripoiss Harry Potterist on juba ammu võitnud asiaatide südamed, kuid fännide maania ei näi vaibuvat. Vastupidi – püüd elada Potteri elu on viinud selleni, et fännid ostavad mustalt turult lemmikloomaks öökulle ning aitavad kaasa lindude looduslikule väljasuremisele. Küllap on iga tõeline Potteri fänn unistanud, et saaks kordki võimaluse saata öökulliga kiri sõbrale justnagu filmis. Valgest öökullist, keda Potteri raamatutes ja filmides Hedwigiks nimetati, on Aasias saanud ihaldusväärne koduloom. NAGU FILMIS: Valge öökull ümmarguses puuris, kõrval plakatid filmist (Caters News) The Guardian kirjutab, et metsikuid öökulle müüakse mustal turul peredele, kes tahavad endale oma Hedwigit. Soovijaid on lõputult – Indoneesiast Indiani.

Probleemi uuriv teadlane Vincent Nijman on veendunud, et fänlusega on pisut liiga kaugele mindud. "Kaks nädalat tagasi külastasin eksootilist loomakohvikut Bangkokis, kus neil oli kaks öökulli, Hedwig ja Harry, kellega külastajad said pilte teha, riietudes ise Hermione või Harry kostüümidesse," rääkis Nijman.

Illegaalne öökullikaubandus on kümne aasta jooksul enneolematu hoo sisse saanud. 2001. aastal, kui linastus esimene Potteri film, müüdi Indoneesias ebaseaduslikult 12 kuu jooksul umbes paarsada isendit. 2016. aastaks on see number uurijate sõnul tõusnud enam kui 13 000ni. Öökulle müüakse mustal turul hinnaga, mis võimaldab paljudel peredel neid koduloomaks osta. Sõltuvalt linnu värvist jääb hind vahemikku 10 kuni 30 dollarit. Mida rohkem algupärase Hedwigi moodi, seda krõbedam on hind. Ökoloogid on mures ning paluvad inimestel mõista, et selline käitumine võib viia lindude väljasuremiseni. Mustal turul müüdavad linnud on kõik ebaseaduslikult püütud vabast loodusest. Linnuteadlaste sõnul vangistatud linnud puuris kaua vastu ei pea ning üldjuhul surevad paari nädalaga. Musta turu edu tõttu on öökullide arvukus Indoneesia vabas looduses drastiliselt vähenenud. Teadlased on hakanud arutama, ehk tuleks määrata öökullid Indoneesias kaitsealuseks liigiks. Ent Indoneesia ei ole oma murega üksi. Sama probleemi üle kurdavad ökoloogid ka teistes Ida- ja Kagu-Aasia riikides. India parlamendi saadik Jairam Ramesh ütles oma sõnavõtus, et ei suuda mõista, miks linnas elavad keskklassi pered oma lastele öökulle koju soetavad. Ka Harry Potteri tegelaskuju looja J. K. Rowling ei pea kullide kodus pidamist õigeks. Vahetult pärast seda, kui Potteri maania Suurbritanniat tabas, tekkis ka brittidel tahtmine öökulli koduloomaks võtta.