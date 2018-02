„See võtteperiood ei ole ühe filmi tegemiseks normaalne. Meil on umbes 20 päeva ja kiire on muidugi,“ tunnistab komöödia „Klassikokkutulek“ režissöör René Vilbre. Praegu käivad teise osa võtted ja tööpäevad on kiired ja pikad.

Õhtuleht viskab pilgu peale esmaspäevasele võttele, mida filmitakse Hiltoni Olympic kasiinos. Vilbre ütleb, et oleme tulnud kõige kiiremal päeval ning mees tunnistab, et see aeg, millega nemad filmi purki võtavad, ei ole normaalse pikkusega. Õnneks on meeskond aga professionaalne ja teab täpselt, mida teeb. „Mul oli ka prooviaega. See ei ole väga tavaline filmide puhul, et prooviaega on üsna vabalt käes,“ sõnab Vilbre. „Me saime olulised episoodid enne võtete algust ära proovida. Film on võttepaikade, dialoogi ja action’i suhtes keerulisem, kui esimene, ja saime palju eeltööd enne tehtud.“

Võttepäevad on Vilbre sõnul meeskonnal 12tunnised. „Üle 12 ei tohi väga minna, sest siis läheb mõte peast ära ja juhe jookseb kokku.“ Mees tunnistab, et temal režissöörina jääb unetunde ikka tõeliselt väheseks ja seda, et ta koju jõudes rammestunult voodisse kukuks, ei ole. „Koju minnes tahaks magama minna, aga järgmise päeva raskemad kohad käivad peas. Täna öösel sai heal juhul kolm tundi täis.“ Õnneks on üle poole filmi järjest juba lindis. „Täna on üks kiiremaid võttepäevi, sest peame kõik kasiinoepisoodid ära filmima. Paarkümmend kaadrit. Meil on koguni kaks tiimi peal,“ räägib Vilbre. „Ühed filmivad detaile ja meie keskendume ainult näitlejatele.“

Populaarse komöödia järg kannab nime „Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused“. Vilbre sõnab, et järje mõte hakkas küpsema siis, kui esimene osa vaatajarekordeid purustas. „Kõigil oli tunne, et peaks seda meelehead publikule lisaks pakkuma. Eestis tehakse komöödiaid vähe ja kuna meil sekke seltskonnaga nii hästi välja kukkus, polnud mul ega näitlejatel selle vastu midagi, et sama hooga edasi kihutada.“ Režissöör ütleb, et neil olid originaalis taanlaste stsenaariumi kohandamiseks ja muutmiseks üsna vabad käed. „Oleme oma arust läinud üsna teist teed.“

Vaata videost, millal film viimase lihvi saab ning kas Vilbre järje filmimisel ka teatavat pinget tunnetab.