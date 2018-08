Täna tähistab oma sünnipäeva laulja, näitleja, saatejuht, dirigent ja ettevõtja Mart Sander. Muusikukarjääri alustas ta Estonias koorilauljana 1985–1991. Ta oli pikka aega laulja 1930.–1940. aastate estraadimuusikale keskendunud populaarses ansamblis Modern Fox. Tal on ilmunud ligi kakskümmend heliplaati. Tema hobideks on raamatute kirjutamine ja maalimine. Ta on Tallinna Rooma-Katoliku kiriku liige ja Püha Stanislause Ordu rüütel. Palju õnne!

(ARNO SAAR)