"Isa, ma ei lähe enam kooli," teatab Juku. "Ma arvan, et meie matemaatikaõpetaja on hulluks läinud."

"Mis siis juhtus?" küsib isa.

"Noh, eile ütles ta, et neli pluss viis on üheksa, täna aga, et üheksa on hoopis kolm pluss kuus."