Täna tähistab oma sünnipäeva armastatud näitleja Ülle Lichtfeldt. Ta töötab aastast 1990 Rakvere teatris, kus on mänginud ligi 70 rollis (aastaks 2010). Lichtfeldt on tuntust kogunud ka Are rolliga ETV sarjas "Õnne 13" ning valitud ajakirja Kroonikaküsitlusel Eesti seksikaimaks naiseks 2002. Palju õnne!

(ALDO LUUD)