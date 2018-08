Naine küsib mehelt õrnustuhinas:

"Mu kallis, kas mäletad seda päeva, mil me tutvusime?"

"Või veel!" vastab mees. "Ma ei suuda seda kunagi unustada. See oli reede ja kolmeteistkümnes. Kui ma külla läksin, jooksis mul must kass üle tee. Ukse taga komistasin ma vasaku jalaga ning laua ümber oli kolmteist külalist. Ja siis me kohtusimegi!"