Täna tähistab oma sünnipäeva armastatud lauljatar Tanja Mihhailova-Saar. Tanjat on enim näha lavalaudu vallutamas, kuid lisaks sellele on ta olnud alates 2014. aastast saate "Su nägu kõlab tuttavalt" kohtunik. Ta esindas Eestit 2014. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel enda kirjutatud looga "Amazing". Tema abikaasa on laulja Mikk Saar. Nende kooselu sai alguse 2007. aastal ja 2016. aastal nad abiellusid.

(ALAR TRUU)