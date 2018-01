Milline on olnud kõige ootamatum põhjus, millega oled pääsenud pikast tööpäevast? Sotsiaalmeediakanalis Reddit avaldavad tööandjad ja -kaaslased kõige uskumatumad lood, millega nende alluvad või kolleegid neid üllatanud on. Seejuures on suurem osa neist osutunud tõeks ning mitte valelikuks vabanduseks.

Ülemused pole olnud kergemeelsed vabandusi uskuma ning on palunud saata pilte, mis tõestaks uskumatuna kõlavat selgitust. Üks alluv, kes töö ajal operatsioonile läks, võttis suisa oma neerukivid töö juurde kaasa!

"Üks kutt oli neli tundi hiljaks jäänud tööle. Ta jäi bussis magama ja ärkas linna teises otsas. Selle piirkonna bussiliiklus on aeglasem kui mujal, nii et ta pidi ootama bussi tagasisõiduks. Selleks ajaks oli aga kaks tundi veel jäänud. Seega ta otsustas päeva lõppenuks lugeda."

"Pidin üks kord teatama, et lind oli mu kaminasse kinni jäänud. Ülemus käskis pilte saata. Saatsin. Ta ikka ei uskunud mind. Mulle ei meeldinud eriti see ülemus."

"Mu õbluke töökaaslane teatas: "Ma ei saa täna tööle tulla, kamp kutte üritasid mind rünnata ja ma saatsin kaks neist haiglasse. Pean politseis tunnistust andma." Ma ei uskunud teda, kuni ta päriselt sai süüdistuse liigse jõu tarvitamises. Selgus, et tal oli must vöö mitmes võitluskunstis."

Üks ülemus sai aga kõne: "Ma sünnitasin teepervel." Selgus, et naine ise ei teadnud oma rasedusest. Beebitüdruk oli aga terve ja õnnelik.

"Mu abikaasa pidi teatama, et üks meie kitsedest sünnitab, talleke oli vales asendis ja ma palusin abikaasal kitse hoida, kuni ma tallekest ümber keeran. Ülemus ei uskunud seda (või ei hoolinud, tema puhul võivad mõlemad võimalikud olla), nii et mu mees saatis talle pildi minu käest, mis parasjagu kitse lõunapoolse otsa sees oli."

"Pidin üks kord helistama töö juurde, sest mu kass oli mu töölaua sees kinni. Mu ülem kuulis teda näugumas. Ta üritas kõigest väest mitte naerma hakata."

"Üks kutt kasutas vabandust, et ta vanaema suri ära. See oli kolmas kord kuue kuu jooksul, mil ta seda vabandust kasutas. Valmistusime teda vallandama, kuid üks teine mänedžer tuli lagedale teatega, et on varem näinud kõiki kolme vanaema, kellest kaks olid lesbid."

"Kutt ütles, et ta kukkus voodist maha ja tal on sisemine verejooks. Selgus, et ta oli purjus ja üritas lambipirni vahetada, pannes lambini ulatumiseks lahtikäiva redeli madratsi peale."

Üks ülemus sai aga kõne: "Hei, ma ei saa täna tööle tulla. Mu kala sünnitab". Hiljem selgus, et see kalaliik oli looduslikult välja surnud, mistõttu akvaariumis kasvatatud isendid maksid kopsaka raha. Probleem peitus aga selles, et äsja sünnitanud kala ei saa poegadega üksi jätta, kuna ta sööb nad lihtsalt ära.