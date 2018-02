Esimesena jõudsid läinud neljapäeval väidetavalt allilma poolt üle võetud Raekööki juristid - advokaat Jaanus Mägi Monika Mägi advokaadibüroost ning Raeköögi valdusfirma Vobeer jurist Taavi Tellis. Jaanus Mägi on muide ka Vobeeri juhatuses. Nende kannul tuli politsei.

Maffiajutt algas sellest, et Raeköögi omanikuna esinenud Tervonen väitis neljapäeval ajalehtedele ja politseile, et restorani kunagise osaniku ja Tallinna allilmaliidri Oleg Lvovi abilised olla restorani üle võtnud.

Tervonen nendib, et alustas restoraniäri Metropolis koos Lvoviga, kuna vajas allilma eest kaitset. Hiljem kuulunud Lvovile kolmandik Raeköögi valdusfirmast. Mullu müüs Lvov Tervoneni sõnul oma osaluse 600 000 dollari eest väliseestlasele Karl Tambergile. Samas kinnitab Tervonen, et firma on 100protsendiliselt tema oma.

Metropol raskustes

Vobeeri juhatuse liikme ja Metropoli valdaja Barbadesi juhatuses veel äsja osalenud Jaanus Mägi sõnul oli Tervonen mõlemas lõbuasutuses konsultant, mitte aktsionär.

Barbades sõlmis lepingu operaatorfirmaga. Metropoli pööritavad Mägi sõnul nüüd Tartu kütuseärimehed Urmas Past ja Juhan Kolk.

Barbades sipleb Mägi sõnul võlgades. Igakuist makset pole operaatorfirma juba mitu kuud tasunud, nendib ta.

Raeköögi kinnistu on Tallinna linna oma. Linnavalitsus sõlmis rendilepingu firmaga Õnneämblik, mille juhatuse liikmed olid kõrtsi juhataja Arnold Tokko ja aastavahetuseni ka Jaanus Mägi. Too firma lõi Vobeeri ja müüs aktsiad.

Tamberg on tõepoolest Vobeeri osanik, tunnistab Mägi. Teine osanik on "Õhtulehe" andmeil keegi soomlane hüüdnimega Kapa.

Raekööki valvab Lvovi käepikendus

Lvovi ennast Raeköök ei huvita. Tema käepikendus on restoranis keskealine ärimees ja Mägi klient, siiani avalikkust vältinud Hubert Hirv, hüüdnimega Bert.

Tema ainus teadaolev firma BMC Investeeringute aktsiaselts on pandimaja.

Tellise sõnul osalesid nad Hirvega ühes kinnisvarafirmas, kuid poolteist aastat pole nad enam kokku puutunud. Tellis kinnitab, et Hirvel pole Raeköögiga pistmist.

Hirv on Raeköögi ja Avenüü omanik

"Eesti Ekspress" koostas äsja menukate ööklubide ja restoranide nimistu. Vanalinnas ööpäevaringselt tegutseva restorani Avenüü omanikuks märkis ajaleht nimetu eestlase. Avenüü omanik on "Õhtulehe" andmeil eelnimetatud Hirv.

Mägi väitel on Hirv Avenüü tegevdirektor ja pigem ostab Lvovilt teenust, kui on temaga mestis.

Ametlikult kuulub Avenüü kaubamärk Kungla Investeeringute aktsiaseltsile. Tolle firma omanik on Olympic-kasiinoketi omanik Benetreks ja eraisikutest osanikud, kes on enamjaolt ka Benetreksi omanikud.

Teine Kungla Investeeringute kaubamärk on Park Hotell, mille firma 1995. aastal 20 aastaks rendile võttis.