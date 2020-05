Vanglakaaslane legendaarsest vabadusvõitlejast: Jüri Kukk suri näljastreigi ajal, kuid see oli teadlik samm tema kõrvaldamiseks!

"See inimene, kes talle toidusondi kõrri torkas, oli suvaline vanglaametnik, kes ei teadnud ega hoolinud millestki. Küll olen kindel, et käsu saanud juhtkond teadis ja arvestas võimalusega, et vihatud poliitvang võib pika nälgimise järel süüa saades surra," ütleb võrukas Jüri Luik, kes oli üks viimaseid eestlasi, kes peatselt Vologda vanglas surnud vabadusvõitlejaga rääkis.