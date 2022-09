ÕL ARHIIV | Mis saab edasi? Kuninganna surm ehk Operatsioon „London Bridge“

Kui Elizabeth II isa, kuningas George VI suri, oli koodsõnum "Hyde Park Corner vaikis". Hyde Park Corner on Londoni tähtis transpordisõlm ja metroopeatus. Kui Guardian nüüd kõik kuninganna surmale järgnevate toimingute saladused paljastas, ei teinud ta sellega vist suuremat kahju. Selleks puhuks on stsenaariume tehtud juba alates 1960. aastast. Enamasti lähtuvad need kõik eeldusest, et kuninganna sureb pärast lühikest haigust.

Loodetavasti ei pea lõpu eel talitama nagu George V ihuarst, kes süstis 20. jaanuaril 1936 kuningale enne keskööd surmava kokteili – 750 milligrammi morfiini ja gramm kokaiini –, et kergendada tema kannatusi. Ühtlasi tagas tohter selle, et uudis kuninga surmast jõuaks The Timesi, mille trükimasinad pandi enam-vähem keskööl käima.

Ajakirjandus on leinaks valmis

Kui teade "London Bridge" on jõudnud peaministri ja kõrgemate riigiametnikeni, saadetakse välisministeeriumi salajasest julgeolekuoperatsioonide keskusest teade kümnetesse riikidesse, mille nominaalne pea Elizabeth II on. Kubernerid, peaministrid ja saadikud saavad ettekande ja avatakse karbid, milles on vasakul käel kantavad mustad leinalindid. Need peavad olema täpselt 3,25 tolli laiad.

Üldsus saab kuninganna surmast teada peaaegu samal ajal. Varem oli selle kurva uudise teataja BBC, nüüd saadab Briti uudisteagentuur PA selle välja samal ajal, kui kõik teisedki maailma uudistekanalid telegrammi saavad. Sel hetkel astub Buckinghami paleest välja leinarõivastes teener ja paneb mustas raamistuses surmateate väravale.

Väidetavalt on The Timesil pärast kuninganna surma 11päevane artiklitevaru ja Guardiani asetoimetaja seinal nimekiri juba varakult tehtud lugudest. Telekanalid Sky News ja ITN on kuninganna surma puhuks juba aastaid valmistunud (kasutades varjunime Proua Robinson) ja on teinud lepingud ekspertidega, kes eksklusiivselt ainult nende saadetes kõnelevad. Kõik raadiojaamad, isegi need, mis koostavad haiglatele saateid, on koostanud kurva muusika nimekirja. "Kui te kuulete Radio 1 päevases kavas pala "Haunted Dancehall (Nursery remix)", siis pange kohe teler mängima – midagi hirmsat on juhtunud," kirjutas BBC raadio üks juhte Huffington Postis juba 2011. aastal.

BBC kanalitel katkevad siis telesaated ja eetrisse ilmuvad kaadrid näiteks luikedest vms, kuni eetrisse tuleb leinarõivastes saatejuht, kes teatab rahvale kurba uudist. Samuti asendavad BBC regionaalsed raadiokanalid kohalikud signatuurid teatega "Siin BBC Londonist", rõhutamaks rahva ühtsust leinas. "Peame sügava kurbusega teatama," on avasõnad, mida kasutati George VI surma puhul. Uudist korrati seitse korda igal veerandtunnil. Umbes sama toimub siis, kui Elizabeth II sureb, ütles üks endisi BBC uudisjuhte Guardianile.