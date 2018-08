ÕL ARHIIVIST | RÄNK TEE OOPERILAVALE: Teo Maiste pere küüditati Siberisse, isa lasti maha ja neid kiusati aastaid taga

Teo kaks vanemat venda ja ema said sundasumiselt vabastamise paberid kätte 1958. aastal ja nad saabusid Eestisse. Vend William läks Tallinnas tööle siseministeeriumi valveameti revidendiks-raamatupidajaks, mis tõi aga perele uusi katsumusi. Polkovnikust kõrge ülemus avastas andmed Williami isa kohta, kes oli kontrrevolutsionääri ja suurkapitalistina maha lastud. Tagatipuks selgus, et sundasumiselt vabastamine ei andnud perele õigust Nõukogude Eestisse naasta. William aeti nagu peksasaanud koer tööpostilt minema. Pere suure vaevaga saadud sissekirjutus Tallinnas tühistati. Seejärel keeldus sissekirjutuse andmisest ka pere kunagine elu- ja laste sünnipaik Võru.

Algas Teo ooperitee. Tema rollide nimekiri on nii pikk, et see paneb mõtlema – kuidas bassile ooperilaval üldse nii palju osi jätkub? Näib, et Maiste eesnimi pole asjata Teo, mis tuleb kreeka nimest Theophilos. See tähendab otsetõlkes jumala armastust või sõpra. Jumal peab Teod tõepoolest armastama, sest miks muidu on ta andnud talle nii imelise bassihääle.