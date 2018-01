2. Kirjuta paberi peale nädala kohustused

Sind ootab hambaarsti külastus, kohtumine sõbrannaga või sünnipäevapidu? Selleks, et oma aega paremini planeerida ja leida kiire elutempo kõrvalt hetki puhkamiseks, tasub kirjutada vältimatud kohustused ühele paberile. Nii on need pidevalt silme ees ega teki võimalust, et ettevalmistused (nagu kingi ostmine või restoranis laua broneerimine) jäävad viimasele hetkele.

Jäta oma plaanidesse kindlasti sisse ka aega iseendale. Veedad sa selle jalutuskäiguna pargis, poodlemise või värskendava uinakuna – vahet pole, peaasi, et päevakava oleks vahelduslik ja aitaks ennetada stressi.

3. Tee pühapäevast pesupäev

Musta pesu korv ajab üle ääre? Nüüd on aeg panna pesumasin käima ja hoida ta töös terve päeva. Samal ajal, kui pesumasin usinalt riideid peseb, saad sina tegeleda muude ettevalmistustega või veeta mõnusalt aega pere ja sõprade seltsis.

Kui nädala alguses on riidekapp puhtaid riideid täis, ei teki ka hommikuti paanikat, mida täna selga panna.

Lisaks tasub vastavalt trennide arvu järgi valmis panna trenniriided nii endale kui ka lastele. See aitab unistel hommikutel aega kokku hoida ja nii võid kindel olla, et spordiklubis ei tule ette ebameeldivat üllatust maha jäänud pükste või sokkide näol.

4. Tee kotid korda

Aeg-ajalt koguneb üleliigseid asju nii käekottidesse kui ka laste koolikottidesse. Nüüd tasub rahulikult üle vaadata, mida kotipõhja leidudest alles hoida ning mis peaksid leidma teekonna prügikasti. Rahuliku sorteerimisega välistad võimaluse, et viskad ära mõne tähtsa telefoninumbri, mis kirjutatud tšeki tagaküljele.

Laste koolikottidest võib üllatuslikult leida ka näiteks kehalise tunnist kaduma läinud sokid või kaduma läinud kodutöö, mida õpetaja mitu päeva tagasi oma lauale hindamiseks palus tuua.

5. Valmista söök nädala esimeseks pooleks